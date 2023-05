Paura al market: albero crolla sulle auto parcheggiate

Momenti di paura ieri, 4 maggio, in via Monte Cengio a Padova. Qualche minuto prima delle 14 nel parcheggio del supermercato Eurospar un pioppo è crollato al suolo investendo quattro auto che si trovavano parcheggiate. Fortuna ha voluto che i singoli proprietari fossero all'interno del market a fare la spesa. Non si segnalano dunque feriti, ma i danni ai mezzi sono importanti.

L'allarme

Nella zona Palestro di Padova subito dopo l'allarme si è portata una squadra di Vigili del fuoco. E' apparso a tutti chiaro che si è sfiorata una tragedia. L'albero per pura casaulità durante la caduta non ha incrociato il passaggio di persone, altrimenti il bollettino sarebbe stato ben più grave. I pompieri con attrezzi idonei hanno provveduto a segare i rami e il tronco del pioppo e a mettere in sicurezza l'area per poter recuperare le auto incidentate. Per garantire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Già nella giornata odierna, 5 maggio, i proprietari delle singole auto incidentate potranno avere una chiara stima dei danni patiti dall'improvviso crollo.