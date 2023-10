Elicottero diretto a Padova precipita nel Ferrarese si cercano due dispersi

Incidente nei cieli. Martedì 10 ottobre, intorno alle 11, infatti, un elicottero (Bell 206B Jet Ranger III) è precipitato in acqua a Settepolesini, nel Bondenese in provincia di Ferrara. Secondo quanto si apprende, si è inabissato nel bacino della Cava 6, nei pressi del Cavo Napoleonico. Il mezzo, come riporta Ferrara Today, pare che fosse partito dal bolognese e fosse diretto a Padova. A bordo c'erano due persone, un egiziano ed un tedesco, che attualmente risultano disperse.

Il testimone

Alcuni testimoni hanno notato degli indumenti e diversi detriti galleggiare sul pelo dell'acqua (alcuni di essi, tra cui un giubbotto e una scarpa, sono già stati recuperati dai sommozzatori). Una delle persone presenti sul posto ha, poi, chiarito di aver prima sentito un boato (riferibile ad una possibile esplosione) e di aver poi visto chiaramente la parte posteriore del velivolo - ovvero la coda - cadere in acqua. Anche il primo cittadino bondenese, Simone Saletti, ha anticipato che la possibile causa della caduta sarebbe da imputare ad una rottura dell'elicottero.

Soccorsi e ricerche

Dopo ciò, sono stati immediatamente avvisati i soccorsi: sul posto sono così giunti i sanitari del 118, la polizia locale, i vigili del fuoco (con il nucleo sommozzatori da Bologna) e i carabinieri. La priorità è, ovviamente, rivolta alla ricerca delle due persone che erano a bordo. Per recuperare tutte le componenti del velivolo, invece, è probabile che le operazioni si protrarranno per diversi giorni: a rendere complesso il tutto vi è la profondità del bacino (in alcuni punti tocca i 30 metri) e il fatto che l'acqua sia particolarmente torbida.

L'indagine

Poco prima delle 13 sul posto è giunto anche il pubblico ministero Barbara Cavallo. Parallelamente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta. In questo senso, un investigatore raggiungerà il sito dell'incidente per effettuare un sopralluogo operativo.