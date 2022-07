Giro di vite su droga e gioco d'azzardo, sequestrati 130 grammi di sostanze stupefacenti

Task force delle Fiamme Gialle di Padova tesa a garantire ai cittadini un'estate sicura. Due gli obiettivi affrontati tra maggio e giugno: stroncare o quantomeno monitorare il continuo smercio di sostanze stupefacenti, che troppo spesso vedono giovani avvicinarsi alla droga e combattere la ludopatia con controlli serrati alle sale slot e a tutti gli esercizi commerciali che hanno in uso slot e videopoker. Ebbene, in questa prima parte d'estate i controlli anti droga hanno portato a segnalare alla Prefettura in qualità di assuntori 43 persone, maschi e femmine di tutti i ceti sociali e a sequestrare 130 grammi di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana. Importanti i numeri legati al gioco d'azzardo, con sanzioni complessive di 70.500 euro. L’operazione condotta dai Finanzieri di Padova s’inquadra nei più generali compiti di controllo del territorio, unitamente alle altre forze di polizia, specie nei punti nevralgici di aggregazione della città, e testimonia il continuo impegno del Corpo volto a garantire il concorso all’ordine e alla sicurezza pubblica e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Slot

I controlli e le relative sanzioni hanno riguardato gli orari di apertura al pubblico delle "macchinette", che in alcuni casi non hanno rispettato le norme regionali inserite proprio per contrastare il gioco compulsivo. In questo bimestre le Fiamme Gialle del Gruppo Padova coordinate dal maggiore Nicola Gazzilli hanno effettuato accertamenti nei luoghi adibiti a gioco d'azzardo di Padova e Cadoneghe. L'attività sarà nel proseguo dell'estate estesa anche ad altri comuni della cintura padovana

Droga

Anche grazie all'unità cinofila i pattugliamenti si sono estesi in tutte le zone della movida padovana, concentrando le attività soprattutto negli orari serali e notturni. E' emerso dall'attività come si sia abbassata l'età degli assuntori e questo dettaglio sta creando non poco allarme sociale.