Limitazioni al traffico: Cadoneghe mostra pollice verso al piano "antismog"

Piano antismog, il comune di Cadoneghe ha votato contrario oggi, 19 settembre durante il tavolo tecnico zonale svoltosi nella sede della Provincia. Per Cadoneghe ha presenziato all'incontro l'assessore all'Ambiente Elisa Bettin.

Marco Schiesaro

«Siamo stati l’unico Comune a votare contro, nonostante la forte contrarietà, espressa purtroppo solo a parole di molte altre amministrazioni padovane – ha riferito il sindaco Marco Schiesaro - si mette davanti ai cittadini un blocco del traffico ancora più duro degli anni precedenti, con limitazioni già a partire dai diesel euro 5. Sono misure che impattano poco o nulla sulla qualità dell’aria. Siamo di fronte - ha proseguito - ad un mero palliativo che non risolve in nessun modo il problema. L’inquinamento è generato da industrie e riscaldamenti domestici. Qui bisogna concentrare il lavoro e l’attenzione nei prossimi anni. Ma quel che è peggio è che, in un momento economico così difficile, si vuole chiedere cittadini sacrifici che non sono in grado di sostenere come esempio l’acquisto di nuove auto. Il tutto in un momento di difficoltà del trasporto pubblico locale dove quotidianamente apprendiamo la cancellazione di corse in molte linee a causa della carenza di autisti. Mi chiedo come si possa domandare ai cittadini di lasciare l’auto in garage senza garantire i mezzi pubblici: sembra quasi si viva in un’altra dimensione, che non ci si renda conto di quello che aspetta gli italiani, e i padovani, tra poche settimane».

L'assessore all'Ambiente

Ha rincarato la dose Elisa Bettin: «Non c’è solo il problema del blocco del traffico. Come l’anno scorso si chiede ai comuni della cintura urbana di chiudere le strade a ogni mezzo durante le sette domeniche ecologiche. Il tutto con un calendario plasmato sulle necessità del capoluogo a cui tuttavia, basta chiudere il centro storico. Ben diverso l’impatto in comuni più piccoli e caratterizzati da quartieri residenziali già in prossimità del centro».