/ Via Antonio Fiorazzo

"Tradito" dal navigatore, finisce incastrato in una strada stretta

Brutta avventura stasera per un camionista che giunto in via Fiorazzo a Ponte di Brenta non è stato più in grado di andare avanti. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del fuoco. Viabilità in tilt per un'ora