"Maltese" finisce nel Piovego in centro a Padova: salvato dai pompieri

Oggi, 19 novembre alle 11, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Trieste a Padova per salvare un cagnolino di razza maltese finito all'interno delle gelide acque del Piovego.

I fatti

A dare l'allarme al 115 è stato un passante che ha avvertito la sala operativa dei pompieri. I Vigili del fuoco hanno recuperato e prestato il primo soccorso al cagnolino, asciugandolo, nell'attesa del personale veterinario per la lettura del microchip e la riconsegna al suo padrone. L'animale, seppur spaventato, è stato trovato in condizioni fisiche rassicuranti.