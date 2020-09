Padova capitale europea del volontariato: apre in centro nuovo punto informativo

Dall'11 settembre al 12 dicembre sarà aperto un nuovo info-point dedicato a Padova capitale europea del volontariato in piazza delle Erbe 52, in pieno centro storico. Da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 i cittadini troveranno uno spazio multifunzionale per avere informazioni sugli eventi in programma nelle prossime settimane ma anche per sapere come aprire un'associazione o impegnarsi in attività di volontariato.

Mostra

Lo spazio sarà anche allestito con mostre temporanee dedicate al mondo del sociale. Si apre con la mostra di alcune opere degli artisti che hanno partecipato al progetto “Segni dalla strada” a sostegno delle famiglie in difficoltà socio-economica. Lo spazio, di proprietà comunale, è concesso dal Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova. L'inaugurazione ufficiale dello spazio e della mostra, alla presenza dei rappresentanti del CSV e di alcuni degli street artist, avverrà venerdì 11 settembre alle ore 16.30.