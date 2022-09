Il procuratore Antonino Cappelleri saluta i vertici dell'Arma

Oggi, 28 settembre, il procuratore della Repubblica di Padova, Antonino Cappelleri si è recato in visita alla caserma “Codotto e Maronese” sede del Comando Legione Carabinieri Veneto dove ha salutato il comandante, generale di Brigata Giuseppe Spina, e il comandante provinciale, colonnello Michele Cucuglielli, unitamente ad una rappresentanza di ufficiali e comandanti di Stazione. Nell’occasione il magistrato, a conclusione del suo lungo percorso professionale, si è rivolto ai carabinieri quali collaboratori preziosi ed efficienti, evidenziando la sua riconoscenza all’Arma per la dedizione e l’impegno profusi, nonché per le importanti attività investigative condotte sotto il coordinamento della Procura di Padova. I Carabinieri hanno rivolto a Cappelleri i più sentiti ringraziamenti per l’apprezzata opera di indirizzo svolta alla guida della Procura padovana e per la vicinanza sempre mostrata all’Arma nell’adempimento dei suoi delicati compiti istituzionali.