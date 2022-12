Un anno dell'Arma: impennata delle truffe informatiche, crollano i furti

Il colonnello e comandante provinciale dei carabinieri, Michele Cucuglielli, ha illustrato oggi, 30 dicembre, un anno di lavoro dell'Arma sul territorio della provincia di Padova. Il primo dato che salta agli occhi è che c'è un abbassamento sostanzioso dei furti rispetto al 2019, anno utile per i riscontri prima della pandemia. Sono invece in aumento e in maniera considerevole le rapine (+23,6 %) e le truffe e frodi informatiche (+18,4 %).

I numeri

Sono state arrestate 490 persone, mentre sono state 5.108 quelle deferite in stato di libertà. Su strada sono state identificate 131.519 persone e controllate 79.961 auto. Al 112 sono arrivate in un anno 194.461 telefonate.

Violenza di genere

In calo i maltrattamenti in famiglia (-29 %), gli atti persecutori (-15%), in aumento le violenze sessuali (+21,4%). Quotidiano l'impegno dell'Arma soprattutto a tutela delle categorie più fragili del territorio. L'invito in tal senso è quello di denunciare ogni forma di abuso, anche il più subdolo, per mettere le forze dell'ordine in tempo reale sulle tracce di chi è votato a ledere la libertà altrui con comportamenti non a norma.

Incidenti stradali

Sono 698 quelli in cui sono intervenute le pattuglie dell'Arma sull'intero territorio provinciale. Diciassette di questi sono risultati con esito mortale, per complessivi 19 decessi. Sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza 329 automobilisti, mentre 38 sono stati identificati per guida sotto l'influenza della droga.