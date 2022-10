Il rispetto dell'ambiente è il filo conduttore del calendario dell'Arma 2023

Oggi, 28 ottobre nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di via Rismondo a Padova il colonnello Michele Cucuglielli ha presentato alla stampa il calendario dell'Arma 2023. Un'opera storica, dallo stile elegante e allo stesso tempo un mezzo per fare formazione alle scolaresche, un punto di riferimento per gli studi di professionisti, ma anche per le botteghe di prossimità.

Il comandante provinciale

Il colonnello Michele Cucuglielli in sede di presentazione ha ricordato: «Quest'anno il filo conduttore del calendario è il rispetto dell'ambiente. Siamo in un momento storico nel quale è fondamentale effettuare prevenzione e impartire soprattutto ai giovani l'importanza che il rispetto del territorio comporta. Se vogliamo lasciare ai nostri figli un ambiente accettabile, è fondamentale fare un'opera di tutela. Allo stesso tempo - ha aggiunto - l'arma dei carabinieri sta portando avanti anche un'opera di prevenzione nei confronti di chi si macchia di reati in materia ambientale. Voglio pensare a chi appicca incendi boschivi, ha chi inquina le acque dei fiumi, a chi a partire dalle piccole buone maniere, viene meno alle più elementari regole di senso civico».

Finalità

Una parte del ricavato del calendario 2023 dell'Arma sarà devoluto ai bambini malati oncologici. Un segnale forte di come l'arma dei carabinieri sia vicina alle persone fragili, che soffrono e necessitano di mille cure per tentare di costruirsi un futuro migliore. Ma non è tutto: all'insegna del rispetto per l'ambiente, si procederà anche alla piantumazione di nuove piante per lanciare un messaggio forte di come la natura sia parte integrante della vita e l'uomo debba rispettarla sempre e comunque. E' stato infine ricordato dai relatori come ancora oggi l'Arma sia vicina alla popolazione e sia un punto cardine della vita di ogni persona quando emergono problematiche legate alla sicurezza. Un legame indissolubile che i militari giorno dopo giorno fanno di tutto per rendere ancora più solido.