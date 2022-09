Degrado in piazza De Gasperi, sanzioni a commercianti e venditori abusivi

Task force dei carabinieri ieri sera, 16 settembre, nelle zone più a rischio degrado e violenza di Padova. Hanno operato fino all'alba di oggi i militari dell'Arma della Compagnia di Padova, supportati dalle S.I.O. (Squadre di intervento operativo) del quarto Battaglione Veneto di Mestre e i militari del Nas. Il servizio ha interessato l'Arcella da via Pontevigodarzere alla stazione ferroviaria e la vicina piazza De Gasperi. Obiettivo dichiarato, la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, la diffusione degli stupefacenti e la sicurezza alimentare negli esercizi commerciali.

I numeri e siti monitorati

Sono stati impiegati sette equipaggi per complessivi 15 militari. E' stata passata al setaccio tutta l'Arcella, i sagrati delle chiese di San Carlo e San Bellino, la zona del Bingo, tutti i luoghi di aggregazione giovanile e numerosi negozi etnici. In piazza De Gasperi, dove di recente il comitato dei cittadini che risiedono in quell’area ne ha segnalato il degrado per l’abbandono di rifiuti, bancali e cassette di ortaggi, e la presenza di venditori abusivi, sono stati controllati alcuni extracomunitari, di cui due sono stati sanzionati dal Nas per violazioni amministrative, contestando multe per complessivi 4mila euro. In particolare, il titolare di un negozio etnico di generi alimentari è stato multato per abbandono di rifiuti, mentre un 39enne nigeriano per commercio abusivo di derrate alimentari confezionate artigianalmente.