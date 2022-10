Medaglie mauriziane per sedici carabinieri con 50 anni di attività alle spalle

Oggi 12 ottobre al comando provinciale dei carabinieri di Padova di via Rismondo, il comandante della Legione, Generale di Brigata Giuseppe Spina, ha consegnato a 16 militari dell'Arma, in servizio e in congedo, le medaglie mauriziane per aver prestato con merito 50 anni di servizio e di comando di reparto.

I ringraziamenti

Il generale ha sottolineato l'elevato valore morale dell'onorificenza, riconoscendo ai premiati il possesso di non comuni doti professionali, oltre a ringraziarli per l'abnegazione e il grande spirito di sacrificio che hanno evidenziato durante l'intera carriera. Giuseppe Spina ha anche espresso un sentito ringraziamento anche ai familiari dei neo decorati, che hanno presenziato alla cerimonia, per il sostegno costantemente fornito ai propri congiunti, condividendone, in silenzio, i sacrifici derivanti da una professione particolarmente delicata e complessa.