Forze fresche chiamate a dare nuova linfa alle caserme della provincia

Forze fresche nelle caserme dei carabinieri della provincia di Padova. Dei 236 militari provenienti dagli istituti di formazione assegnati ai vari comandi della Legione Carabinieri Veneto, 45 sono sono stati destinati al Comando Provinciale di Padova. Andranno a rafforzare il dispositivo preposto al controllo e alla tutela della provincia euganea. Particolare attenzione è stata posta dai comandi di vertice nella distribuzione del nuovo personale al Comando Provinciale Carabinieri di Padova, che opera in una realtà con forte concentrazione di attività produttive, ma anche in un contesto che posiziona il capoluogo di provincia ai primi posti per quanto riguarda la cultura, l’istruzione, il turismo, il commercio e le vie di comunicazione, fattori che collocano la città di Padova come il crocevia per tutte le attività economiche della regione.

Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile, per rafforzare ulteriormente il concetto di “prossimità”, che è sinonimo di una concreta forma di adesione ai bisogni di tutela individuale e collettiva.

Le assegnazioni hanno alimentato le Stazioni della provincia di Padova, reparti fondamentali per l’immediata risposta alle istanze dei cittadini e deputati a garantire le condizioni fondamentali della convivenza e della legalità in ogni luogo.

E' opportuno, inoltre, evidenziare che complessivamente il quadro di situazione è comunque segnato dal calo dei reati registrato nel 2021, valore tendenzialmente confermato anche per i primi 7 mesi per quanto riguarda la provincia di Padova. Risultati operativi che sono il segno dell’impegno e della professionalità di tutti i carabinieri della provincia, che hanno dedicato le loro migliori energie al raggiungimento di questo obiettivo.