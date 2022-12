I carabinieri fanno visita agli "ultimi" e gli portano da mangiare

Il Natale degli "ultimi", di coloro che non hanno nulla, che vivono in strada e che non hanno da mangiare. Siamo in piazza Gasparotto a Padova, solitamente meta di sbandati. E' qui che domenica mattina i carabinieri della stazione di Padova Principale si sono portati per una visita di cortesia a persone meno fortunate.

L'incontro

I militari del comandante Giovanni Soldano hanno incontrato una decina di persone che vivono in alloggi di fortuna a cielo aperto. I militari dopo aver identificato i presenti si sono fermati a parlare con i presenti, a conoscerne le difficoltà, a capire cosa si potrebbe fare per migliorare una situazione che soprattutto nei mei rigidi dell'inverno diventa allarmante. Al termine della visita i carabinieri hanno donato ai senzatetto generi alimentari offerti dagli esercenti della città.