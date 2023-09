Al Due Palazzi altri due agenti feriti, scatta la protesta dei sindacati

Non c'è pace per il carcere di Padova. «Gli episodi di violenza di lunedì scorso e i relativi provvedimenti presi a carico dei due detenuti, autori dei vili gesti, non sono serviti a far desistere, nella giornata di oggi, 1 settembre, un detenuto nordafricano dall’aggredire due agenti, nella Casa Circondariale di Padova, solo perché, a suo dire, lo avevano lasciato attendere troppo perché si recasse ai passeggi, la cosiddetta ora d’aria».

La denuncia

La denuncia viene da Antonio Landino, della Fns Cisl Padova Rovigo. «I due colleghi – prosegue Landino – dopo sono stati accompagnati al pronto soccorso e non si hanno ancora notizie sulla gravità delle ferite riportate. Vogliamo sollecitare l’amministrazione e le istituzioni a mettere in atto azioni immediate che fungano da deterrente contro questi soggetti violenti».

Telefoni in carcere

Un altro episodio va segnalato per la casa di reclusione, sempre di Padova, dove sono stati rinvenuti due telefoni cellulari. «Segno – osserva Landino – che la pena introdotta a ottobre 2020, una pena da 1 a 4 anni per chi introduce telefoni cellulari in carcere, non è sufficiente ad arginare questo fenomeno. inoltre questo rinvenimento dimostra ancora una volta la professionalità e l’abnegazione dei poliziotti penitenziari in servizio nelle carceri patavine e in tutta Italia, nonostante le circostanze in cui si trovano ad operare. Esprimiamo - ha concluso - la nostra piena solidarietà ai colleghi aggrediti augurandogli una pronta guarigione. Altrettanto, grande plauso va ai colleghi autori del rinvenimento dei cellulari, con l’auspicio che l’amministrazione ne tenga conto positivamente. Continueremo la nostra iniziativa di protesta, come già annunciato, fino a quando non vedremo migliorate le condizioni di lavoro di colleghe e colleghi in servizio».