Droga in carcere, dopo l'overdose di un mese fa, si chiedono maggiori controlli

La storia

Lo scorso 15 giugno 2022 un detenuto tunisino di 27 anni, Mohammed El Habchi è morto all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. A seguito dell'autopsia è emerso che a causare il decesso è stata un'overdose di droga. Sarà l'esame tossicologico a specificare quale tipo di sostanza abbia ucciso il nordafricano. Nel frattempo la Procura, attraverso il pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un fascicolo. L'accusa su cui si sta lavorando è quella di omicidio colposo. Gli ultimi istanti di vita di Mohammed El Habchi sarebbero stati ripresi dalle immagini a circuito chiuso della videosorveglianza del Due Palazzi. Ora ogni fotogramma è al vaglio degli inquirenti per capire meglio come si siano svolti i fatti. Secondo la ricostruzione il detenuto, che si trovava in carcere da oltre sette mesi per un furto commesso al Decathlon di via Venezia a Padova, al momento del malore non si trovava nella sua cella, ma in quella di altri detenuti. Si vocifera che fosse in atto un "droga party". I soccorsi non sarebbero stati tempestivi visto che i "colleghi" di festino avrebbero atteso quasi un'ora prima di portare la persona in difficoltà nella sua cella. Lui, il ventisettenne, di fatto era già privo di conoscenza. Quando i sanitari sono intervenuti, per Mohammed El Habchi non c'era più nulla da fare. Tutti i presenti al "festino" rischiano l'accusa di omissione di soccorso. Le indagini sono in pieno svolgimento per tentare di capire dove la vittima e i suoi "amici" avessero recuperato la sostanza stupefacente.

L'intervento

Su questo drammatico ed increscioso episodio, oggi, 20 luglio 2022, è intervenuto il segretario generale del Sindacato di Polizia Peneitenziaria, Aldo Di Giacomo: «La morte per overdose del detenuto tunisino nel carcere di Padova è la conferma che nei penitenziari circola troppa droga e che quasi il 40% dei detenuti, circa 15.500, una percentuale doppia della media europea, è classificato tossicodipendente». E ancora: «Non ci sorprende che in precedenti inchieste, sempre a Padova, sia stata rinvenuta droga liquida, contenuta in piccoli flaconi destinati ad alcuni reclusi, provenienti dalla Spagna o dalla Romania, camuffati da acqua aromatica con tè verde. In qualche caso fogli di carta formato A4 erano stati nebulizzati con sostanza stupefacente, poi tagliati in striscioline e venduti al prezzo di 30 euro. Come provano i continui sequestri di droga nelle carceri del Paese la diffusione e lo spaccio di stupefacenti è molto diffuso e per nasconderla si usano tutti gli stratagemmi possibili, oltre all’impiego di droni per recapitare la droga». Di fronte alla piaga della droga che sta provocando sempre maggiori guai, Di Giacomo ha concluso: «Occorrono interventi anche sul piano terapeutico per affrontare in tutti gli aspetti, a partire dal contrasto all’ingresso e allo spaccio, l’emergenza droga in carcere».