Il governatore Zaia ricorda la compianta Lorenza Carlassare

La notizia della scomparsa della costituzionalista Lorenza Carlassare ha scatenato una serie di reazioni nel mondo della cultura e della politica. Tra i primi a ricordarla è stato Luca Zaia, governatore del Veneto.

«La prima donna in Italia che ha vinto una cattedra di Diritto costituzionale, insigne giurista e accademica dei Lincei. È la vita stessa di Lorenza Carlassare a riassumere quale è stato il suo impegno a favore delle pari opportunità in anni non certo facili. Oggi che è mancata, il suo ricordo resterà sicuramente un modello di impegno accademico e civile».

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda la nota costituzionalista padovana, morta nella città del Santo all’età di 91 anni.

«Mi unisco al dolore dei familiari - ha concluso il governatore – e al ricordo dei colleghi degli studenti e di tutti coloro che negli anni ne hanno apprezzato la professionalità, la coerenza e la dedizione nell’impegno per le pari opportunità».

Arturo Lorenzoni

Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in consiglio regionale ha dichiarato: «La professoressa e costituzionalista Lorenza Carlassare era una persona di grande autorevolezza, profonda conoscitrice del Diritto. Perdiamo una figura di altissimo valore, che ha saputo dare enorme prestigio all’Università di Padova. Alla famiglia il mio cordoglio e vicinanza».