Trucchi, maschere e scherzi: la Guardia di Finanza sequestra 300mila prodotti pericolosi

Il commerciante di cosmetici e di beni per la cura estetica è stato segnalato dalle fiamme gialle al Dipartimento della Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea e alla Camera di Commercio per le previste sanzioni amministrative

Frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Sono i reati di cui dovranno rispondere due commercianti a cui la i Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Padova hanno sequestrato nei giorni scorsi oltre 300.000 prodotti, con falso marchio CE, e che erano sprovvisti delle informazioni obbligatorie per il consumatore. Si tratta soprattutto di oggetti legati ai festeggiamenti per il Carnevale e prodotti cosmetici senza le informazioni minime previste per garantire agli acquirenti i normali standard di sicurezza.

Cosa è finito sotto sequestro

Nel dettaglio, tra i beni sequestrati si annoverano giocattoli di vario tipo, articoli ad uso cosmetico e accessori di bellezza, quali, ad esempio, unghie finte e prodotti per il trucco, verosimilmente destinati alle attività ludiche e ricreative in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale.

I motivi dei sigilli delle fiamme gialle

Come noto, tale merce deve sempre soddisfare il prioritario requisito della sicurezza, condizione che in Italia e in Europa è garantita dalla marcatura CE, applicata, di norma, dal fabbricante o dall’importatore europeo per attestare la conformità degli articoli a specifici requisiti posti a tutela della sicurezza e della salute del cliente, soprattutto se destinati a un pubblico di minore età. Inoltre, è obbligatorio riportare sugli stessi le informazioni relative alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dal normale uso, i materiali utilizzati, il nome o la ragione sociale dell’importatore, del fabbricante o del responsabile dell’immissione in consumo.

Sequestrati anche giocattoli "pericolosi"

Durante i controlli sono stati sequestrati 5.220 giocattoli posti in vendita in frode al commercio e con segni mendaci, nonché oltre 300.000 prodotti e accessori per la cosmesi e la cura della persona irregolari. Il commerciante di cosmetici e di beni per la cura estetica è stato invece segnalato al Dipartimento della Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea e alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.