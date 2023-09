Blitz alla caserma Prandina: scovati otto irregolari

Ex caserma, ora ricettacolo di sbandati. Nelle ultime settimane, personale della sezione Volanti unitamente ai poliziotti di Quartiere e Unità cinofila della Questura di Padova, nell’ambito delle attività di controllo delle aree e dei siti dove si evidenziano maggiori criticità sotto il profilo delinquenziale e di degrado urbano, hanno effettuato mirate verifiche presso la caserma Prandina, finalizzate ad accertare l’eventuale uso degli spazi da parte di sbandati, senzatetto e situazioni di illegalità. Questo tipo di accertamenti verranno ripetuti sempre più frequentemente al fine di scongiurare il proliferare di sacche di microcriminalità.

I riscontri

Nel corso dei vari accessi, effettuati a cavallo tra il 25 e il 28 settembre, sono state trovate in alcuni locali della caserma otto extracomunitari, di cui due minori, privi di documento, che sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione. A seguito degli accertamenti, le loro posizioni sul territorio nazionale sono state sottoposte al controllo da parte dell’ufficio Immigrazione, che hanno portato all’emissione di cinque provvedimenti di espulsione. Due persone, di 21 e 37 anni, di origini tunisine, con diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati al C.P.R. di Gorizia e al C.P.R. di Roma. Nei confronti di altri tre soggetti, di 22, 37 e 42 anni, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, sono stati emessi provvedimenti di espulsione eseguiti con ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. Tra questi, due sono stati anche denunciati in quanto inottemperanti ad un precedente Ordine di espulsione emesso dal questore di Padova Antonio Sbordone. Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati a carico di ignoti alcune dosi di cocaina. Tutti gli stranieri trovati all’interno verranno deferiti all’autorità giudiziaria per l’invasione di edifici. I minori sono stati affidati ai Servizi Sociali del comune di Padova per il successivo collocamento in comunità.