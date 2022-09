Una "fabbrica" di droga nel casolare abbandonato: un arresto

Aveva trasformato un casolare abbandonato alla periferia di Padova in una base logistica per confezionare le dosi di droga da smerciare sul mercato locale. Alcuni residenti però hanno notato i suoi spostamenti e hanno avvisato il 112. Ieri sera 16 settembre all'interno del casolare hanno fatto irruzione i carabinieri e hanno trovato un tunisino di 21 anni.

Tre etti di cocaina

Aveva appena finito di confezionare 100 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 2 etti. Stava proseguendo nella sua opera con un "sasso" di cocaina del peso di un etto che doveva essere frantumato e tagliato per preparare ulteriori dosi. Alla vista del personale in divisa il tunisino ha provato a fuggire, ma dopo poche centinaia di metri è stato bloccato e reso inoffensivo. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l'extracomunitario è stato portato in caserma. Volto noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito è stato associato alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria,