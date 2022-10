Lotta al degrado: al setaccio i casolari abbandonati della città

Prosegue senza sosta la lotta al crimine da parte delle forze dell'ordine. Nella giornata odierna, 20 ottobre, gli agenti della sezione "Volanti" della Questura hanno passato al setaccio quattro casolari abbandonati a cavallo tra l'Arcella, la Stanga e la Guizza. Obiettivo di fondo è stato quello di verificare la presenza di sbandati e senza tetto e accertare lo stato di abbandonano i cui versano le singole strutture.

I fatti

All'ex Fabbrica Dialbrodo di via Vittorio Veneto gli agenti hanno riscontrato segni di effrazione esterni e l'effettiva presenza di recenti giacigli al suo interno. Il tutto circondato da rifiuti di ogni genere che hanno reso l'area irrespirabile. E' stata anche controllata una struttura in via Goldoni, uno stabile industriale in disuso a cui gli operatori hanno avuto modo di accedere scavalcando un cancello, al di là del quale hanno individuato tre giacigli di fortuna.

Due persone identificate

Uno di questi giacigli è risultato occupato da un uomo di 40 anni tunisino, con a carico diversi precedenti di polizia e privo di documenti. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato indagato per invasione di terreni e di edifici e nei suoi confronti sono in corso accertamenti da parte del locale ufficio Immigrazione. In via San Marco, inoltre, in un casolare abbandonato è stato rintracciato un diciottenne tunisino pregiudicato, che è stato denunciato e, anch’egli, controllato dall’ufficio Immigrazione in quanto in possesso di un permesso di soggiorno rilasciatogli in virtù della minore età risultato scaduto al compimento dei 18 anni. Anche l’ex istituto Configliacchi di via Guido Reni è stato nuovamente ispezionato dagli agenti della Questura che hanno ancora una volta riscontrato effrazioni realizzate per accedere all’interno dell’area e segni di giacigli anche recente, oltre a rifiuti di vario genere, che lasciano presupporre la presenza di un’occupazione abusiva attuale all’interno della struttura. La mancanza di sicurezza in cui versa parte dell’area, era già stata segnalata in passato alla proprietà quando un poliziotto si è ferito ad una gamba.

Droga

All'ex istituto Configliacchi è stato trovato dello stupefacente. In particolare, circa 30 grammi di hashish sono stati rinvenuti in un buco praticato lungo il muro perimetrale e quasi un grammo di cocaina in un involucro nascosto nei tubi metallici dell’impalcatura esterna. Il personale della Questura si è accorto, inoltre, che è stato realizzato un buco attraverso le reti di chiusura di una finestra che dà verso l’esterno, molto probabilmente utilizzato proprio per lo scambio dello stupefacente.