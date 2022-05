Padova Catanzaro, ecco il piano per l'ordine pubblico

Saranno poco più di 1400 i tifosi del Catanzaro che arriveranno a Padova per la partita che deciderà chi si giocherà la finale play off. E sarebbero stati ancora di più, si legge dalla stampa calabra. Polemiche con l'amministrazione comunale locale per non aver allestito nessun maxi schermo (mentre dalla Calabria fanno sapere che ne saranno allestiti almeno due, uno in centro ed uno a Catanzaro Marina), scelta che invece autonomamente hanno fatto diversi hotel e locali di Catanzaro. Anche a Padova c'è molta attesa e i tifosi biancoscudati chiedono ai supporters che entreranno allo stadio di farlo già alle 18, in modo da poter sostenere la squadra già dal riscaldamento. A tutti sarà consegnato il materiale per poter dare vita a una grande coreografia.

Tifo

L'arrivo di tanti tifosi da fuori e la posta in palio hanno indotto le autorità cittadine ha preparare un piano per la gestione dell'ordine pubblico in modo che si verifichino problemi. Così nel primo pomeriggio di sabato 28 maggio si è tenuto in Questura il Tavolo Tecnico. Sono stati definiti i dettagli per il servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione della partita Padova Catanzaro.

Controlli

Lo straordinario dispiegamento di risorse vedrà coinvolto in gran numero personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria), dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale. Per la circostanza il Ministero dell'Interno ha assegnato contingenti di rinforzo del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova, del 7° Reparto Mobile di Bologna e del 4° Battaglione dei Carabinieri di Mestre. La riunione è stata preceduta da numerose altre riunioni fra cui quella del Gruppo Operativo Sicurezza Stadio (al G.O.S., oltre all'Autorità di Pubblica Sicurezza, siedono i rappresentanti delle società sportive, i Vigili del Fuoco, il soccorso sanitario ed i responsabili della sicurezza strutturale ed impiantistica dello Stadio) in cui si è determinata l'apertura anticipata dei cancelli dell'impianto alle ore 17.

Viabilità

In tale ottica, l'appello rivolto agli sportivi padovani è quello di raggiungere lo stadio con grande anticipo rispetto al calcio d'inizio (previsto alle 19), risparmiandosi fastidiose code in auto o ai check point di accesso . Si prevede infatti che tutti i posti disponibili saranno occupati, per quello che si annuncia - fino ad ora - l'evento sportivo più "sentito" dell'anno.

Mezzi pubblici

Sarà attivo il buso per l'Euganeo. Con partenze dalla stazione alle ore 17 -17:25 - 17:50 - 18:15 (durata percorso di circa 25 minuti). Il ritorno sarà previsto con partenze dalla fine della partita fino a 45 minuti dopo la fine della stessa