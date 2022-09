Aggredisce il rivale con un macete e lo ferisce: arrestato uomo di 43 anni

Lite tra cinesi, quarantenne ferito da un colpo di macete. Sfiorata la tragedia oggi 20 settembre in corso Stati Uniti a Padova all'interno del Centro Ingrosso Cina. Per cause ora al vaglio della Polizia, un orientale di 43 anni è arrivato in auto al megastore cinese. Non appena ha individuato il connazionale con cui evidentemente aveva conti in sospeso, è sceso dall'abitacolo armato di macete e l'ha raggiunto. I due hanno cominciato a litigare. L'aggredito, un uomo di 40 anni, ha provato in tutte le maniere a far ragionare il "rivale", ma non c'è stato verso di fermarlo. L'aggressore ha tentato più volte di colpirlo, ma la vittima ha schivato i colpi. Alla fine ha rimediato una ferita profonda al braccio sinistro nel tentativo di difendersi.

La fuga

Mentre il ferito ha cominciato a sanguinare copiosamente, l'aggressore si è defilato in tutta fretta al volante della sua auto. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. In corso Stati Uniti sono arrivati gli agenti della sezione Volanti e il personale medico del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e accompagnato in ospedale. Le sue condizioni sono rassicuranti.

Rintraccio e arresto

Grazie alle informazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, gli investigatori della Questura sono riusciti ad identificare l'aggressore e si sono recati alla sua abitazione. Il cinese, un uomo di 43 anni, regolare sul territorio nazionale, volto noto alle forze dell'ordine, è stato prelevato e accompagnato negli uffici della Questura dagli agenti della Squadra Mobile. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per lesioni aggravate.