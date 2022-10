Precipita un Cessna: un morto e tre feriti gravi il tragico bilancio

Un velivolo Cessna 172 è precipitato al suolo oggi pomeriggio 2 ottobre in provincia di Mantova. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Tra le persone ricoverate in ospedale ci sarebbe anche una donna originaria di Padova.

I fatti

Secondo quanto ricostruito l'impatto è avvenuto a Ponteventuno a Curtatone. Ancora sconosciuti i motivi che hanno provocato l'incidente che di fatto è avvenuto a 500 metri dal campo di volo. I protagonisti avevano noleggiato al campo di volo l'aeroplano. Due coppie di amici che volevano trascorrere un pomeriggio di festa, ma che sono andati incontro ad un tragico destino. A perdere la vita è stata una donna di 34 anni di Verona, moglie del pilota che risulta ferito grave così come gli altri due amici. I soccorsi sono stati immediati. I rilievi sono stati curati dai carabinieri, mentre il 118 e i Vigili del fuoco si sono occupati dei feriti e di mettere in sicurezza l'area. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta per arrivare a conoscere gli ultimi istanti di volo prima della caduta.