«No al cibo sintetico». Agna comune capofila

No al cibo sintetico, le amministrazioni comunali si schierano con Coldiretti per arginare un fenomeno dai contorni inquietanti e chiedere al governo di intervenire con un atto legislativo. E’ Agna il primo Comune della provincia di Padova ad adottare l’atto di indirizzo di Giunta proposto da Coldiretti per far sentire la voce dei territori e sensibilizzare contro la minaccia del cibo in provetta.

Agna

La Giunta comunale di Agna, su proposta del sindaco Gianluca Piva, ha adottato il provvedimento con il quale «sostiene la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le iniziative di sensibilizzazione al riguardo sostenute dal mondo agricolo, scientifico ed accademico finalizzate a richiamare l’attenzione sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio». Si chiede pertanto «al Parlamento e al Governo italiano di attivare ogni iniziativa di carattere legislativo volta a introdurre nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di norme per contrastare la produzione di cibo sintetico in difesa delle imprese agroalimentari dell’Italia».

Coldiretti

«Nei prossimi giorni - spiega Coldiretti Padova - altri Comuni della nostra provincia adotteranno il medesimo provvedimento in occasione della prima seduta di giunta utile, intanto sono già decine i sindaci, gli amministratori comunali e i rappresentanti istituzionali che hanno sottoscritto la petizione “Sì cibo naturale, no cibo sintetico” da no promossa e già firmata da centinaia e centinaia di cittadini nel giro di pochi giorni».

Il presidente

«Ringraziamo i sindaci e tutti coloro che con la propria adesione sostengono questa battaglia in difesa del cibo naturale - spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - perché con l’avvento del cibo da laboratorio è a rischio il nostro patrimonio agroalimentare ma anche viene messa in discussione la libertà dei consumatori con la prospettiva di un’omologazione delle scelte sul cibo. Non c’è poi alcuna certezza, al momento, che la produzione di cibo sintetico permetta di ridurre l’impatto ambientale e non sono comprovati benefici per l’ambiente, dato che la produzione di cibo in laboratorio sembra consumare più acqua ed energia degli allevamenti tradizionali».