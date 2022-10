Una donna clandestina nella fabbrica: multe in arrivo

La Squadra Amministrativa della Divisione Pas della Questura, unitamente a personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova e del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, ha effettuato ieri, 27 ottobre, un sopralluogo ad una ditta di confezioni di corso Stati Uniti nella zona industriale di Padova gestita da personale cinese.

Il servizio

Nel laboratorio di corso Stati Uniti sono state trovate 14 persone, tutte di etnia cinese, 11 delle quali intente a lavorare in postazioni dotate di macchina da cucire elettrica.

Tra i presenti, in assenza della titolare dell’impresa, cittadina cinese regolare sul territorio, è stato individuato il dipendente responsabile suo connazionale, che ha mostrato i documenti, la struttura e le attrezzature del laboratorio.

Gli accertamenti

Tredici cittadini stranieri presenti sono risultati in regola con i documenti di soggiorno ed incensurati, mentre una donna di 48 anni è risultata completamente sconosciuta e priva di documenti. Quest’ultima, con l’ausilio di una Volante, è stata accompagnata in Questura per essere identificata. Al termine delle formalità di rito è stata denunciata perchè irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione verrà ora verificata dal personale dell'ufficio Immigrazione. All’esito del controllo, compiuto dai vari uffici ognuno per le proprie specifiche competenze, la Squadra Amministrativa non ha evidenziato irregolarità. La Polizia Locale verificherà la presenza di un immobile adibito ad unità abitativa con 8 camere da letto, che non risulta accatastato come unità residenziale. Lo Spisal ha rilevato irregolarità relative alla sicurezza delle apparecchiature utilizzate dai dipendenti, alla salubrità degli ambienti di lavoro ed alla formazione dei lavoratori all’utilizzo degli strumenti di lavoro. L'Ispettorato del lavoro, infine, si è riservato di effettuare verifiche in merito al regolare impiego dei lavoratori presenti e procederà a sanzionare la titolare dell’azienda per la lavoratrice clandestina di 48 anni.