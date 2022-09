L'unità cinofila della Polizia si presenta al grande pubblico

I pastori tedeschi sono stati gli autentici protagonisti, sabato 10 settembre, del 65, campionato sociale di allevamento organizzato dalla Sas, società amatori Schaeferhunde, associazione riconosciuta dall'E.N.C.I. degli allevatori di cani di razza pastore tedesco. Tra i vari stand ha presenziato anche la Polizia di Stato con le sue squadre Cinofile.

Unità cinofila

E' stata data dimostrazione delle varie potenzialità espresse dai cani della Polizia e dei loro conduttori. Non a caso si parla di “unità cinofila” per evidenziare l’unione operativa cane-uomo che operano in una sinergia inscindibile alimentata dalle peculiarità di ciascuno. E' stato dato saggio delle potenzialità di cani addestrati per esigenze di ordine pubblico e polizia giudiziaria.

Le caratteristiche

Si tratta di cani addestrati a fronteggiare comportamenti violenti e aggressivi, che hanno il pregio di consentire l’uso della forza in modo efficace ma non letale, oltre ad esercitare, con la sola presenza e il vigoroso abbaio, una forte azione dissuasiva. Per questi cani è richiesto coraggio, determinazione, ma anche rigorosa e pronta obbedienza al conduttore. E' stata data dimostrazione di cani in grado di ricercare persone scomparse e in pericolo, sia in ambiente extraurbano che su macerie.

Sono stati presentati esercizi di ricerca e ritrovamento di sostanze stupefacenti, nonché armi ed esplosivi.

Ospiti

Alla manifestazione ha assistito un folto numero di esperti che hanno apprezzato e applaudito. Tra loro, il prefetto di Padova Raffaele Grassi, il questore Antonio Sbordone, il sindaco di Padova Sergio Giordani ed il direttore del Servizio Reparti Speciali Dirigente Superiore Claudio Mastromattei.