Un circolo privato "travestito" da discoteca, ma senza autorizzazioni

La Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, con l'ausilio della Polizia locale ha effettuato un controllo amministrativo ad un circolo privati di via Sarpi a Padova.

Le verifiche

L’accesso al locale ha confermato che la discoteca abusiva, nonostante il controllo e le sanzioni per apertura di locale di pubblico spettacolo in assenza di autorizzazione, comminate lo scorso ottobre, continua ad organizzare serate con trattenimenti danzanti. Nella circostanza è stato accertato che, alla presenza di circa 250 persone, il locale era allestito e condotto come una vera e propria discoteca, senza però essere in possesso delle autorizzazioni stabilite negli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti danzanti. Sono stati identificate 27 persone tra cui anche i 4 addetti alla sicurezza, direttamente assunti dal locale, relativamente ai quali seguiranno verifiche in merito al possesso dell’autorizzazione a svolgere tale attività. Al gestore del locale, 52enne trevigiano, verranno notificati gli atti di contestazione per apertura abusiva di locale senza agibilità e per mancata autorizzazione ai pubblici spettacolo.