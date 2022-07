Il "viaggio" della speranza si conclude in autogrill a Limenella

Sono giunti clandestinamente in Italia nascondendosi nel rimorchio di un camion. Stiamo parlando di tre pachistani, due cittadini dell'Afganistan e tre di cui si sono perse le tracce. La loro fuga verso un mondo migliore si è fermata all'area di servizio di Limenella ovest lungo l'autostrada A/4. Ieri pomeriggio, 27 luglio 2022, gli agenti della Polizia Stradale impegnati in un servizio perlustrativo sono stati fermati dal gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, il quale gli ha riferito della presenza di tre cittadini stranieri all'interno del locale, che poco prima erano stati visti uscire furtivamente da un camion in sosta. Gli agenti li hanno subito identificati: si tratta di tre pachistani di 23, 25 e 26 anni. Subito dopo sono stati intercettati altri due giovani di nazionalità afghana, di 16 e 17 anni.

Dalla visione delle immagini della videosorveglianza i poliziotti hanno appreso che l’autista di un autoarticolato telonato aveva poco prima arrestato la marcia all’interno dell’area di servizio, scendendo dal mezzo e controllando con attenzione il perimetro intorno al camion, come se sentisse rumori sospetti. Allontanatosi, gli agenti hanno poi notato dalle telecamere il telo sul lato destro del camion stracciarsi e l’uscita dal mezzo di 8 persone, tre dei quali si sono dati alla fuga.

Richiesto l’ausilio delle Volanti per l’accompagnamento in Questura dei cinque cittadini stranieri fermati, tutti sprovvisti di documento identificativo, gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato la compiuta identificazione e, a seguito di accertamenti, i cinque sono stati messi a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura per verificare la situazione di irregolarità sul territorio italiano. I due afgani sono stati denunciati per aver attestato falsamente le proprie generalità ai poliziotti al momento del controllo.