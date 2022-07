Con la "coca" in tasca, in manette un giovane spacciatore

Si muoveva con fare sospetto in piazzale Santa Croce a Padova. Ieri sera, 15 luglio, i carabinieri della stazione di Prato della Valle, hanno arrestato un ragazzo di 20 anni originario della Tunisia, già noto alle forze dell'ordine. Dopo averlo fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale. Sono spuntati dalle sue tasche 5 grammi di cocaina pronte per essere vendute agli assuntori della zona. Non è stato un accertamento facile quello messo in atto dai militari dell'Arma visto che il ventenne ha tentato in tutte le maniere di defilarsi. Una volta reso inoffensivo e accompagnato in caserma, il nordafricano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.