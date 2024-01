Con la droga in tasca fuori dal bar, in manette un giovane pusher

L'ennesimo spacciatore di droga è stato intercettato ieri sera, 23 gennaio, dai carabinieri della stazione di Prato della Valle. Nei guai è così finito un tunisino da poco maggiorenne. L'intervento è avvenuto in via Facciolati a Padova all'esterno di un bar. I militari dell'Arma hanno notato un giovane in atteggiamento sospetto. Di qui la scelta di approfondire l'accertamento. I controlli di questo tipo da parte delle forze dell'ordine sia su Padova che nei comuni della provincia proseguiranno senza sosta al fine di tenere a bada il fenomeno illecito che non sembra conoscere la crisi.

Cosa è successo

Dopo averlo bloccato e identificato i carabinieri l'hanno sottoposto a perquisizione. Il giovane è stato trovato possesso di 2 involucri in cellophane di cocaina dal peso complessivo di un grammo e di 190 euro, probabile provento di precedente attività illecita. Durante la sua identificazione, inoltre, il giovane ha fornito false generalità che sono state confutate all’esito degli accertamenti dattiloscopici. Diciotto anni, originario della Tunisia, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e falsa attestazione e dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità e su qualità personali proprie e di altri​.