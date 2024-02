Spaccio di droga all'Arcella, due pusher diciottenni in manette

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova, nel corso del pomeriggio di ieri 10 febbraio, hanno portato a termine l’ennesima operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Da alcuni giorni gli investigatori avevano individuato un appartamento in zona Arcella come possibile base di spacciatori tunisini. Due giorni di appostamento per osservare i movimenti e cogliere il momento più opportuno per intervenire e poi è scattata l’operazione di polizia che ha visto l’arresto di un primo tunisino, da pochi mesi maggiorenne, irregolare in Italia. Solo tre mesi fa gli stessi poliziotti lo hanno arrestato mentre vendeva due dosi di cocaina ed hanno scoperto che aveva già scontato una condanna a 7 mesi di carcere per reati inerenti gli stupefacenti commessi da minorenne.

L'azione

Ieri lo hanno seguito per un breve tratto di strada proprio nei pressi del palazzo individuato ed hanno atteso il momento migliore per bloccarlo senza permettergli di disfarsi di un involucro che stringeva in pugno e che ha tentato di ingoiare alla vista dei poliziotti. Al suo interno erano occultate undici dosi di cocaina, oltre 6 grammi che gli avrebbero fruttato in un paio d’ore di attività di spaccio oltre 500 euro. Subito perquisito, i poliziotti gli hanno trovato in tasca un paio di grammi di hashish e altre banconote, tutte di piccolo taglio, sparse ed accartocciate nei vestiti. In tutto 360 euro, sicuramente frutto delle dosi vendute nel corso di quello stesso pomeriggio, poco prima dell’arresto. In tasca, inoltre, i poliziotti gli hanno trovato un mazzo di chiavi che lo straniero ha detto di aver trovato per strada e ha negato fossero di un appartamento nella sua disponibilità. Menzogne queste inutili perché gli agenti che già avevano individuato l’appartamento da cui era uscito hanno subito verificato che quelle chiavi fossero proprio di quella casa. La perquisizione ha così permesso di rinvenire nel comodino del tunisino una busta contenente un bilancino, un coltello a serramanico sporco di hashish, delle buste in nylon vuote identiche a quelle con cui era confezionata la cocaina sequestratagli poco prima e 1.200 euro in​ contanti, sicuramente l’incasso dello spaccio di questi giorni. Per lui arresto, processo per direttissima e condanna ad 1 anno di carcere e mille euro di multa con confisca dei soldi sequestrati.

Secondo arresto

Inoltre, proprio nel momento in cui sono entrati nell’alloggio, gli investigatori hanno sorpreso un secondo giovane tunisino anche lui irregolare e maggiorenne da pochi mesi, già noto per essere uno spacciatore di zona più volte fermato e trovato in possesso di droga. Non aveva nulla addosso, ma a suo carico pendeva una cattura per una condanna a un mese di reclusione relativa a spaccio di droga quando ancora era minorenne. Anche lui è stato arrestato e tradotto in carcere dove sconterà la pena.