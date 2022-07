Acquista la dose di "coca" per lo sballo del sabato sera, ma la festa è rovinata dai carabinieri

In sella ad uno ciclomotore Piaggio Liberty rubato si è messo a spacciare in via Cave a Padova, ma non ha fatto i conti con i controlli serrati dei carabinieri. Nei guai è finito ieri sera, 16 luglio 2022, un cittadino tunisino di 25 anni. I militari dell'Arma, dopo averlo notato, hanno deciso di attendere qualche istante per capire quali fossero le intenzioni del nordafricano. I sospetti sono diventati realtà quando hanno visto il venticinquenne "agganciare" una ragazza padovana e cenderle una dose di cocaina per un incasso di 50 euro. In una frazione di secondo i militari hanno bloccato sia il pusher che l'assuntrice. Il primo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione. Lo scooter è risultato oggetto di furto commesso il 24 giugno scorso. La donna che aveva da poco acquistato la "coca" per lo sballo del sabato sera, è stata segnalata alla Prefettura in qualità di assuntrice.