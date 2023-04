Getta la "coca" nel water del bar, ma i carabinieri la recuperano in extremis

Vede arrivare i carabinieri e in fretta e furia ha tentato di sbarazzarsi di 7 dosi di cocaina. Spacciatore bloccato e denunciato. E' successo ieri, 9 aprile, in un bar di via Pizzolo a Padova. Nei guai è finito un tunisino di 18 anni, in Italia senza fissa dimora. I carabinieri della Radiomobile, che stavano effettuando un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato il nordafricano che si muoveva con fare sospetto e non l'hanno mai perso di vista.

Cosa è successo

Il diciottenne, sentendosi braccato è corso nel bagno dell'esercizio commerciale e ha tentato di disfarsi dei 7 involucri per complessivi 4,12 grammi di cocaina, ma è stato bloccato pochi istanti prima di schiacciare il bottone dello sciacquone. Le dosi, una volta recuperate, sono state sequestrate, mentre il tunisino è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ma non è tutto, è stato indagato anche per false generalità visto che in sede di identificazione ha fornito un nome diverso dal suo.