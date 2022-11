"Pizzicato" con sei grammi di cocaina in tasca: nei guai un uomo di 23 anni

Aveva la droga in tasca e quando ha visto arrivare una pattuglia dei carabinieri ha cercato inutilmente di dileguarsi.

I fatti

Ieri sera, 14 novembre i militari dell'Arma della Radiomobile di Padova, transitando lungo via Verrocchio hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto. Hanno deciso di raggiungerlo ed identificarlo. Si tratta di un tunisino di 23 anni già noto alle forze dell'ordine e in Italia senza fissa dimora. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di sei grammi di cocaina suddivisa in più dosi. La droga è stata sequestrata, mentre il nordafricano è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.