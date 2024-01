Coppia friulana faceva la "spesa" di cocaina a Padova: arrestati

Ieri 22 gennaio la Polizia di Stato ha concluso un’articolata indagine che ha permesso il sequestro di un cospicuo quantitativo di cocaina e l’arresto di due cittadini italiani, entrambi disoccupati e residenti a San Canzian d’Isonzo in provincia di Gorizia. Il personale del settore di Polizia Anticrimine del commissariato distaccato di Monfalcone ha intercettato la coppia, un uomo e una donna rispettivamente di 45 e 31 anni, a bordo di un’auto presa a noleggio mentre faceva rientro dal Veneto, dove aveva appena acquistato mezzo etto di cocaina.

Le indagini

Dall’attività investigativa è infatti emerso che i due si recavano con una certa frequenza nel padovano per rifornirsi di sostanza stupefacente che poi cedevano al dettaglio ad assuntori friulani, in alcuni appartamenti di Monfalcone o nei luoghi della movida. Il tribunale di Gorizia ha convalidato i provvedimenti restrittivi nei confronti degli arrestati: la donna si trova attualmente in regime di custodia cautelare in carcere mentre l’uomo è ristretto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in pieno svolgimento per tentare di rintracciare il grossista padovano che forniva la cocaina alla coppia.