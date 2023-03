Le punta un coccio di bottiglia alla gola e la rapina del portafogli

Ha puntato un coccio di bottiglia alla gola di una donna e l'ha rapinata del portafogli. A distanza di una cinquantina di giorni l'autore è stato rintracciato e gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Terminati gli atti è stato tradotto alla casa circondariale di Verona a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta di un tunisino già noto alle forze dell'ordine.

Cosa è successo

Lo scorso 2 febbraio in piazzale San Giovanni a Padova una donna è stata avvicianata da uno sconosciuto, identificato poi in un tunisino di 37 anni, con un domicilio fittizio a Padova, ma di fatto senza fissa dimora. Di fronte allo straniero che la stava minacciando, la vittima ha aperto la borsetta e gli ha consegnato il portafogli. A questo punto il bandito si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La donna ha denunciato l'accaduto in caserma nella stazione di Prato della Valle. I militari dell'Arma del luogotenente Giancarlo Merli con gli spunti investigativi acquisiti in sede di denuncia si sono subito messi al lavoro riuscendo alla fine di un lavoro serrato a dare un nome e un cognome al sospettato. Ieri, 23 marzo, l'uomo è stato raggiunto a Verona dove nel frattempo si era trasferito e gli è stato notificata l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Padova. Negli interminabili istanti che hanno caratterizzato l'aggressione, la donna per pura fatalità non ha riportato alcuna lesione.