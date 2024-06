I cinghiali stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura del padovano e non solo

E' guerra aperta ai cinghiali. Il presidente di Coldiretti Padova, Roberto Lorin, al termine dell'assemblea provinciale convocata d'urgenza, ieri 12 giugno a Cervarese Santa Croce ha riferito: «Di cinghiali si parla troppo poco, eppure gli effetti devastanti sono sotto gli occhi di tutti, ormai da anni. Dai Colli Euganei a diverse zone di pianura, l’agricoltura paga il conto più alto. Le perdite economiche sono ingenti: campi devastati, raccolti falcidiati, e infrastrutture danneggiate. Oltre al danno economico, la presenza dei cinghiali è un grave pericolo per la sicurezza pubblica. Numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali anche mortali, sono causati dai cinghiali che attraversano le strade urbane e rurali. La proliferazione dei cinghiali rappresenta anche una minaccia per l’ambiente, con conseguenze sui terrazzamenti in quota, lungo i corsi d’acqua, in prossimità di strade e abitazioni. E’ ora di dire basta, per questo siamo pronti a scendere di nuovo in piazza, per far sentire la nostra voce alle istituzioni chiamate a prendere provvedimenti

urgenti».

Situazione preoccupante

Gli agricoltori padovani denunciano che intere zone della provincia, dai Colli Euganei alla pianura, rischiano l’abbandono se lasciate in balìa dei cinghiali. Sui Colli Euganei, ad esempio, la popolazione di cinghiali è ancora numerosa e l’azione di controllo e prelievo degli ultimi anni ha risolto solo in parte l’emergenza. Nei primi 4 mesi del 2024, illustra il rapporto del Parco Colli Euganei, sono stati rimossi 395 cinghiali, in linea con l’attività del 2023 che ha visto il prelievo di 1.612 capi, contro i 2.244 del 2022 e i 1.917 del 2021. Anche in pianura la Polizia Provinciale ha attivato ad azioni di contrasto che hanno portato lo scorso anno a 74 catture. Ma tutto ciò non è sufficiente. «I nostri agricoltori e allevatori non possono più aspettare - ha aggiunto Lorin - mentre i cinghiali continuano a devastare i frutti del loro duro lavoro. La Coldiretti continuerà a battersi, a Padova come nel resto d’Italia per ottenere le risposte necessarie da parte delle istituzioni. La gestione e il contenimento della popolazione di cinghiali sono una priorità urgente che richiede azioni concrete e immediate».