Colf di 37 anni distrugge una casa. Fermata dalla polizia con il taser

Momenti di paura ieri 16 settembre in piazza Mazzini. Una colf sotto l'influenza dell'alcol ha seminato il panico e per essere bloccata gli agenti della sezione Volanti hanno dovuto utilizzare il taser. L'allarme al 113 è stato dato da un uomo che ha riferito di una donna che gli stava distruggendo la casa. Immediato l'intervento della Polizia che ha trovato nell'appartamento una cittadina dell'Est originaria della Romania di 37 anni in evidente alterazione psicofisica.

I fatti

La vittima ha raccontato agli agenti di averla conosciuta qualche giorno prima in un bar e di averla fatta entrare a casa sua per dargli una mano nelle faccende domestiche. La convivenza e il rapporto di collaborazione evidentemente non ha funzionato e l'armonia è durata pochissimo. Ieri la cittadina dell'Est, dopo aver ingurgitato bibite alcoliche a volontà, è diventata intrattabile, perdendo ben presto la ragione. Ha cominciato a buttare a terra piatti e bicchieri in preda ad una furia inaudita. La donna, completamente fuori controllo nonostante la presenza dei poliziotti, è diventata anche minacciosa. Dopo aver sfondato una sedia, con una gamba di legno si è avvicinata agli agenti ripetendo frasi senza senso. In più di un'occasione l'esagitata ha tentato di colpire il personale intervenuto e soltanto grazie alla prontezza di riflessi, gli agenti non sono rimasti feriti.

Taser

Quando la situazione è diventata insostenibile e non vi era alcun margine di dialogo, gli agenti hanno in un primo momento spruzzato dello spray al peperoncino nei confronti della donna. Non riuscendo a farla desistere, sono stati costretti a bloccarla mediante il taser. Portata negli uffici della Questura, la trentasettenne è stata arrestatata. Non si segnalano feriti, ma i danni all'interno dell'immobile sono ingenti.