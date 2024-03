Con il coltello nel cruscotto, automobilista nei guai

Pensava che fosse naturale e ammesso uscire di casa con un coltello. Non ha però fatto i conti con una pattuglia dei carabinieri che l'ha fermato per un normale controllo stradale. In auto con il coltello, nei guai un uomo di 40 anni di Padova già noto alle forze dell'ordine. Ieri mattina 13 marzo è incappato in un posto di controllo disposto dai carabinieri del Radiomobile in via Piovese. I militari hanno imposto l'alt al conducente. Quest'ultimo, fin dai primi momenti dell'accertamento ha manifestato un certo nervosismo che ha indotto gli operatori ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione dell'abitacolo. Nel cruscotto è stato rinvenuto un coltello a goccia della lunghezza di 12 centimetri. Messo di fronte alle proprie responsabilità il quarantenne non ha fornito giustificazioni particolari su quella scomoda presenza.

I guai

I carabinieri non hanno potuto far altro che sequestrare l'arma e accompagnare l'indagato in caserma. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Di tutto questo dovrà renderne conto all'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per capire cosa ci facesse con un coltello. nell'abitacolo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. In tal senso l'indagato non avrebbe fornito spiegazioni esaustive.