Sorpreso a rubare al market punta un coltello contro i dipendenti, arrestato

Sorpreso a rubare in un supermercato ha minacciato i dipendenti con un taglierino. Nei guai un 16enne originario della Tunisia. Il giovane, in Italia senza fissa dimora, nella serata del 3 febbraio, è stato sorpreso a rubare dagli scaffali all’interno del supermercato Eurospar di Via Monti. I dipendenti del punto vendita lo hanno portato negli uffici della direzione in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Il giovane però, al fine di garantirsi la fuga, ha afferrato un taglierino dalla scrivania e ha minacciato i presenti.

La svolta

Dopo i primi momenti di panico, uno dei dipendenti, approfittando di un momento di disattenzione del malvivente, è riuscito a bloccargli il braccio dove teneva l'arma e poi a disarmarlo. Nel frattempo sul luogo dell'emergenza sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Padova. Di fronte ai militari il minorenne ha fornito false generalità. E' stato accompagnato in caserma e al termine delle attività di rito è stato arrestato per tentata rapina e false attestazioni a pubblico ufficiale. Messa al corrente dell'attività l'autorità giudiziaria per i minorenni di Venezia, il giovane è stato condotto in una comunità.