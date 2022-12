Crollano calcinacci dal tetto di un palazzo: paura in pieno centro storico

Caduta calcinacci da un comignolo in pieno centro a Padova. Qualcuno si è accorto dell'emergenza e ha chiesto l'intervento dei pompieri.

I fatti

Oggi, 2 dicembre a mezzogiorno i Vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Emanuele in centro storico a Padova per la caduta di alcuni calcinaci da un comignolo di interesse storico di un’abitazione. Dal sopralluogo è emerso che nessuna persona è rimasta ferita. L'area a terra è stata transennata per poter lavorare in tutta sicurezza. I pompieri intervenuti con due squadre, utilizzando la scala italiana hanno verificato lo stabile eliminando i calcinaci pericolosi. Le operazioni sono state rese difficoltose essendo lo stabile adiacente alla linea metrotram. L'attività di messa in sicurezza dello stabile e di bonifica dell'area è terminata dopo le 14. Nei prossimi giorni personale specializzato farà ulteriori verifiche per vedere se altri pezzi del comignolo usurati dal tempo e dalle condizioni meteo rischiano di cadere al suolo con tutte le conseguenze del caso. Durante l'attività dei Vigili del fuoco non si segnalano ritardi alla linea del tram.