Tentano di fare la spesa senza spendere neppure un euro: denunciate

Due donne di 18 e 36 anni originarie dell'Ucraina, ma residenti a Chioggia (Venezia) sono state denunciate ieri 4 ottobre in via Venezia a Padova fuori dal supermercato Conad. Dovranno rispondere all'autorità giudiziaria in concorso per furto. Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile è intervenuta presso il supermercato “Spazio Conad” di via Venezia, dopo che l'addetto alla sicurezza ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso due donne a rubare. Di fatto le ladre sono uscite dal market senza pagare neppure un euro, ma le barriere antitaccheggio hanno cominciato a suonare.

La cronaca

I militari, una volta giunti al supermercato hanno perquisito le due ragazze dell'Est trovando occultati nei rispettivi zaini refurtiva per quasi 150 mila euro. Le indagate sono state accompagnate in caserma per tutti gli accertamenti del caso e poi denunciate. La merce recuperata dai rispettivi zaini è stata sequestrata ed in un secondo momento è stata restituita ai responsabili del negozio. L'aumento esponenziale dei furti e dei tentativi di furto nei supermercati sta spingendo le singole catene ad ottimizzare ulteriormente i sistemi antitaccheggio al fine di ridurre al minimo gli ammanchi che ogni anno ammontano a diverse migliaia di euro.