Cliente non censito, e sistemi anti incendio carenti: stangato l'albergo

Blitz interforze all'albergo Arcella di di via Jacopo d'Avanzo a Padova. Ieri i carabinieri della stazione di Padova Principale, unitamente alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco hanno effettuato un accertamento alla struttura ricettiva della zona dell'Arcella. Sono state identificate 36 persone compresa la titolare dell'attività, una cittadina del Bangladesh. L'attività ha consentito di evidenziare e portare alla luce numerose irregolarità sia di carattere amministrativo che penale. Il controllo di ieri delle forze dell'ordine rientra in un progetto ad ampio raggio teso a monitorare tutte le strutture alberghiere del territorio, al fine di rintracciare eventuali persone che stanno sfuggendo alla giustizia e tutelare la sicurezza dei singoli clienti.

Un ospite non censito

Tra tutti i clienti presenti nella struttura alberghiera i carabinieri hanno identificato una persona straniera che soggiornava all'albergo Arcella già da due settimane, ma i suoi dati anagrafici non erano stati trasmessi alla Questura. I Vigili del fuoco hanno appurato come mancasse, sul fronte della prevenzione di incendi, un bocchettone per l'idrante del sistema anti incendio. Inoltre la scala anti incendio era praticamente inutilizzabile in quanto trasformata in magazzino con diversi materassi. Gli agenti della Polizia locale hanno verificato come nelle stanze non vi fossero i listini prezzi all'interno delle singole camere. In un alloggio, infine, è stato trovato un letto aggiuntivo non prevista. La titolare oltre a sanzioni pecuniarie è stata denunciata per violazione alle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.