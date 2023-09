Piazzetta Salvemini: controlli della Questura, scattano tre espulsioni

Lotta al degrado, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Questa mattina 13 settembre i poliziotti di quartiere della Questura di Padova e gli operatori della Polizia Locale di Padova hanno effettuato un controllo del territorio in piazza Salvemini. L'intervento è arrivato con più mezzi e uomini a disposizione a seguito delle numerose segnalazioni della collettività che riferirebbero di una zona abbandonata e quindi a forte dischio criminalità.

I risultati

L’attività, che si ripete in quella zona periodicamente, ha portato oggi al rintraccio di 4 cittadini stranieri, tre di nazionalità gambiana ed un nigeriano, la cui posizione è adesso sottoposta agli accertamenti del locale ufficio Immigrazione ed al sequestro di un limitato quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, verosimilmente per uso personale. Nel corso della giornata odierna seguirà l’intervento dell’Aps per la pulizia dei luoghi oggetto del controllo. Questo tipo di attività da parte del personale della Questura verrà ripetuto a cadenza quotidiana al fine di rendere l'area nuovamente accessibile a tutti, senza il rischio di effettuare incontri spiacevoli e allo stesso tempo per riportare un po' di decoro a chi in quella zona vive o lavora. Tre dei quattro stranieri nel tardo pomeriggio odierno sono stati espulsi. Un gambiano sarà accompagnato, già oggi, al CPR di Gradisca. Gli altri due sono stati muniti di ordine del questore a lasciare il territorio.