Task force della polizia all'Arcella: scoperta sala scommesse "abusiva"

I numeri del blitz

Raffica di controlli da parte della Sqaudra Amministrativa della Questura all'Arcella. L'attività si è svolta venerdì 26 agosto su segnalazione del Reparto Coordinamento Operativo e prossimità Squadra Nord Arcella - Polizia locale. Il bilancio parla di 26 persone identificate, di cui 20 con precedenti di polizia. Due cittadini privi di documento identificativo sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell'ufficio Immigrazione. Uno di loro è stato espulso con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.

Kebab

Al negozio kebab ai piedi del cavalcavia Borgomagno sono stati identificati 5 stranieri, di cui quattro già noti alle forze dell'ordine. E' emersa la mancata comunicazione dell’insegna, con 430 euro di sanzione, esposta dal titolare, 54 anni tunisino, oltre alla mancanza del listino prezzi, per cui è prevista la sanzione di 516 euro.

Scommesse

E' stato scoperto un centro scommesse abusivo in via Buonarroti. Qui gli agenti hanno identificato 11 persone, di cui 10 con precedenti, due accompagnate in Questura perché prive di documenti e, a seguito di accertamenti ad opera dell’Ufficio Immigrazione, una è stata espulsa con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. La titolare del centro, una quarantacinquenne italiana, è stata deferita per non aver ottemperato a quanto disposto nel provvedimento emesso a suo carico di cessazione attività, nonché per l’esercizio di raccolta abusiva di scommesse, attività in corso al momento dell’ispezione.

Bar

La polizia ha effettuato un servizio di controllo al bar del capolinea Nord del Tram in zona Pontevigodarzere, identificando 10 persone di cui 6 gravate da precedenti. Dall’ispezione è emersa l’omessa esposizione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti, del cartello di divieto di fumo e di quello di divieto di somministrazione di alcolici ai minori, oltre alla mancata esibizione della certificazione di impatto acustico. Per tali inosservanze sono previste le sanzioni rispettivamente di 308 euro, di 220 euro e di 440 euro. Per l’omessa esibizione di certificazione impatto acustico, invece, la sanzione ammonta a euro mille euro.