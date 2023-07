Obiettivo sicurezza: le forze di polizia nelle zone "calde" della città

Ancora un maxi controllo operato dalle forze di polizia di Padova su indicazione del prefetto Francesco Messina. Continua l’attività preventiva ad alto impatto concordata in sede di Comitato. Sotto la lente d'ingrandimento tra il 27 e il 28 luglio l'area della stazione ferroviaria, la zona sud dell'Arcella e la Stanga. Numeri importanti e la volontà di dare continuità a questi servizi al fine di garantire a residenti e commercianti la necessaria sicurezza.

Il pattuglione

Al servizio hanno partecipato equipaggi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza con il supporto anche della polizia locale. Complessivamente controllate e identificate 206 persone, fermate 64 auto e ispezionati nove locali pubblici. All’esito del servizio due persone sono state denunciate, anche per reati concernenti gli stupefacenti, sono stati sequestrati complessivamente 31 grammi di droga e sono state elevate diverse sanzioni amministrative, anche per violazioni del Codice della Strada. Per tutto il corso dell'estate questo tipo di attività verrà ripetuto in maniera sempre più frequente e capillare.