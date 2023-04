Controlli congiunti in piazza Salvemini: scatta l'arresto

Giovedì 27 aprile, durante il turno mattutino, la squadra dei poliziotti di Quartiere della Questura di Padova, unitamente al personale della locale Polizia Municipale, ha effettuato servizi di controllo del territorio in piazza Salvemini. Durante l'attività, gli operatori hanno proceduto all’identificazione di tre persone. Il servizio è stato effettuato per contrastare il degrado, i reati contro il patrimonio e il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo

In particolare veniva rintracciato un cittadino di origine togolese, di 28 anni, con precedenti in materia di reati contro la persona e reati contro il patrimonio, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione di 4 mesi, relativo al reato di porto abusivo di armi. Pertanto, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione, è stato tratto in arresto e tradotto in carcere.