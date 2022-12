Lavoratori non in regola: sospesa l'attività di un bar della zona industriale

Ieri mattina, 30 novembre, gli agenti della squadra amministrativa della divisione Pas della Questura hanno effettuato alcuni accertamenti in locali della città specializzati nella somministrazione di alimenti e bevande. Oltre agli agenti all'attività hanno partecipato gli agenti della Polizia locale, l'Ispettorato territoriale del Lavoro, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Aulss 6.

Via dell'Industria

La Polizia ha controllato un bar di via dell'Industria, identificando oltre al titolare, un cinquantenne di Padova, anche dieci dipendenti. Nella circostanza la Squadra Amministrativa e la Polizia Locale non hanno avuto modo di visionare la Scia di somministrazione di alimenti e bevande e la licenza per vendita di tabacchi in quanto non custoditi in sede. Per questo seguiranno successive verifiche e verrà contestata la sanzione di 300 euro per mancata esposizione delle autorizzazioni. L’ispettorato Territoriale del Lavoro ha proceduto inoltre alla sospensione dell’attività per l’accertata presenza di tre lavoratori non regolari.

Via Facciolati

I controlli hanno interessato anche un altro bar in via Facciolati, gestito da una donna padovana di 58 anni. Qui il personale del Sian (Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione) ha prescritto l’adeguamento di alcune carenze relative a requisiti strutturali del locale. In totale nel corso delle attività sono state identificate 10 persone di cui 1 straniera. Controlli di questo tipo da parte della squadra amministrativa della Questura proseguiranno per tutto il periodo di dicembre in vista delle festività di Natale e fine anno.