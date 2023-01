Blitz interforze alla Torre Belvedere: identificati tutti i presenti

A partire dal tardo pomeriggio odierno, 12 gennaio, su disposizione della Questura, decine di esponenti delle forze dell'ordine tra carabinieri, agenti della polizia locale e poliziotti della Questura hanno fatto accesso alla Torre Belvedere nel piazzale della stazione ferroviaria.

Obiettivi

Diverse le criticità che negli anni sono emerse in questo sito: dall'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche il gioco d'azzardo, numerosi sono stati i servizi posti in essere dalle forze dell'ordine che hanno portato alla luce situazioni ai limiti. Buona parte degli abitanti del maxi condominio sono cinesi, ma si trovano residenti anche di altre nazionalità.

I risultati

Nella giornata di domani, dato che il servizio finità a tarda notte, la Questura diramerà gli esiti degli accertamenti effettuati. L'intervento energico delle forze del'ordine in uno dei luoghi più difficili di Padova sul fronte della sicurezza è stato accolto con interesse e gratitudine da parte di passanti, residenti e pendolari scesi dal treno per far rientro a casa.